Про це він сповістив у своєму Twitter.
Митрополит Епіфаній пояснив, що під час російсько-української війни важливо називати речі “своїми іменами”.
“Зло – називати злом, а не альтернативною точкою зору. Війну – війною, а не конфліктом. Ґвалтівників, мародерів та вбивць – злочинцями, а те, що вони чинять – геноцидом українського народу, за який буде відплата”, – наголосив Предстоятель Православної церкви України.
Також Митрополит в етері національного телемарафону заявив, що Всеукраїнська рада церков та релігійні організації надсилали запити, щоб Росія припинила обстріли хоча б на період Великодня. Та сам Єпіфаній не надто вірить у подібне “перемир’я”, тож закликав людей не скупчуватися на свята.
- Нагадаємо, малюнок української ілюстраторки Марини Соломеннікової “Київська мадонна” зробили іконою в католицькому храмі Неаполя, що в Італії.
- Під час Великодня російські окупанти можуть вдатися до провокацій. У російських ЗМІ поширюють інформацію про обстріли церков з мінометів у святу ніч.