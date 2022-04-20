Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній наголосив на важливості правди під час боротьби з агресією, закликавши всіх "слідувати за прикладом Бога свідченнями істини".

Про це він сповістив у своєму Twitter.

Митрополит Епіфаній пояснив, що під час російсько-української війни важливо називати речі “своїми іменами”.

“Зло – називати злом, а не альтернативною точкою зору. Війну – війною, а не конфліктом. Ґвалтівників, мародерів та вбивць – злочинцями, а те, що вони чинять – геноцидом українського народу, за який буде відплата”, – наголосив Предстоятель Православної церкви України.

Також Митрополит в етері національного телемарафону заявив, що Всеукраїнська рада церков та релігійні організації надсилали запити, щоб Росія припинила обстріли хоча б на період Великодня. Та сам Єпіфаній не надто вірить у подібне “перемир’я”, тож закликав людей не скупчуватися на свята.