Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила. Він закликав вплинути на владу, аби тіла загиблих російських військових забрали та поховали у Росії.

Про це повідомляється у листі Епіфанія на сайті ПЦУ.

Триває четвертий день невиправданої повномасштабної агресії Росії проти України. Внаслідок дій РФ страждають мільйони людей, гинуть військовослужбовці та мирні жителі.

Митрополит Епіфаній нагадав Кирилу, що частина українців вважала його своїм пастирем. Проте стало зрозуміло, “що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас є набагато важливішою, ніж турбота про людей в Україні”. Голова ПЦУ висловив сподівання, що патріарх Московський має людяність та турботу стосовно власних громадян, більшість із яких – православні християни.

Україна вчора попросила Червоний Хрест допомогти повернути тіла загиблих росіян їхнім сім’ям. Проте РФ не надала відповіді.