Про це повідомляється у листі Епіфанія на сайті ПЦУ.
Триває четвертий день невиправданої повномасштабної агресії Росії проти України. Внаслідок дій РФ страждають мільйони людей, гинуть військовослужбовці та мирні жителі.
Митрополит Епіфаній нагадав Кирилу, що частина українців вважала його своїм пастирем. Проте стало зрозуміло, “що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас є набагато важливішою, ніж турбота про людей в Україні”. Голова ПЦУ висловив сподівання, що патріарх Московський має людяність та турботу стосовно власних громадян, більшість із яких – православні християни.
Україна вчора попросила Червоний Хрест допомогти повернути тіла загиблих росіян їхнім сім’ям. Проте РФ не надала відповіді.
“Тому я звертаюся до Вас, як до голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян і пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї “русского мира” – Ваші та Вашого президента. Нехай Господь дасть Вам духовні сили хоч би на це, особливо сьогодні – у неділю поминання про Страшний суд!” — наголосив Предстоятель Православної Церкви України.
- Нагадаємо, ще до нападу 18 лютого гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ “Щастя”.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати тисячні втрати особового складу та техніки.
- Під час телевізійної зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим Путін наказав привести сили стримування своєї країни, зокрема ядерну зброю, у підвищену бойову готовність.
- Російські окупаційні війська захопили два українських судна. На танкері “Афіна” та суховантажі “Принцеса Ніколь” перебував мирний екіпаж із яким втратили зв’язок на деякий час.