Митрополит ПЦУ Епіфаній розповів, що на Великдень планують провести службу в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Ймовірно, час служби перенесуть, оскільки до воєнного стану вона відбувалася вночі.

Про це повідомило “Суспільне“.

Стосовно часу повідомлять пізніше, бо у Києві не планують скасовувати комендантську годину.

“Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці”, — зазначив митрополит.

Також він прокоментував ситуацію навколо УПЦ МП, які не хочуть покидати Лавру попри розірваний договір 29 березня.

“Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух “руського мира” тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну”, — додав він.

За його словами, українізація Києво-Печерської Лаври є неминучим процесом. Крім того, у Верхній Лаврі вже звершуються богослужіння ПЦУ, а з часом будуть “мирно та спокійно” молитися і в Нижній Лаврі.