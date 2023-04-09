Про це повідомило “Суспільне“.
Стосовно часу повідомлять пізніше, бо у Києві не планують скасовувати комендантську годину.
“Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці”, — зазначив митрополит.
Також він прокоментував ситуацію навколо УПЦ МП, які не хочуть покидати Лавру попри розірваний договір 29 березня.
“Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух “руського мира” тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну”, — додав він.
За його словами, українізація Києво-Печерської Лаври є неминучим процесом. Крім того, у Верхній Лаврі вже звершуються богослужіння ПЦУ, а з часом будуть “мирно та спокійно” молитися і в Нижній Лаврі.
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