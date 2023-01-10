Фото: t.me/SBUkr/

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ зібрала неспростовні докази вини очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

За матеріалами, зібраними СБУ, митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами слідства, митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади та зміни державного кордону України.

Фото: t.me/SBUkr/

Понад те, на одному із сайтів РПЦ митрополит розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Фото: t.me/SBUkr/

Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:

  • ​комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
  • ​прокремлівські агітки та літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Фото: t.me/SBUkr/

Дії фігуранта кваліфіковано одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  •  ​​ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  •  ​​ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  •  ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  •  ​ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили слідчі Служби безпеки Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.