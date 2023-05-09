Сьогодні, 9 травня, голова Інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Олег Вечеря) намагався потрапити до офісу партії "Європейська солідарність"

Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

Як повідомляється, митрополит намагався переконати всіх, що він “активіст, який діє проти Московського патріархату” та вимагав повернути йому якісь “плакати”.

Варто додати, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий офіційний сайт за шаблоном РПЦ. Під час його розробки використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Зазначено, що серед них – “patriarchia.ru” та “pravoslavie.ru”, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян. Крім того, на “новому” сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до “об’єднання” релігійних громад у війні проти України.

Також правоохоронці встановили особу колишнього настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату, який благословляв російських військових під час тимчасової окупації Харківської області.