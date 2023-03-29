29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.

Відповідне відео оприлюднили на каналі Лаври в YouTube.

Так, настоятель святині Павло Лебідь, більш відомий як “Паша Мерседес”, заявив, що “Бог не простить лідеру держави вигнання московської церкви з Лаври”.

Розпочавши своє звернення російською, Лебідь запевнив, що “сльози виселених священнослужителів, не впадуть у землю”, мовляв, “вони впадуть на голову”.

“Кажу вам пане президент і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся”, – попри закінчення строку оренди, представники УПЦ МП навідріз відмовляються залишати територію Лаври без рішення суду.

Також Лебідь слав погрози і Кабінету міністрів і владі загалом.

Зокрема священник МП звернувся до глави Мінкульту Олександра Ткаченка, заявивши, що той “одержимий буянням диявольської ненависті”.

Окрім цього, у відеозверненні він спростував інформацію нібито про те, що оформив закордонний паспорт для втечі з країни.

Зрештою, додав, що не боїться наслідків за таке звернення.

Зауважимо, 29 березня закінчився строк договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з Українською православною церквою Московського патріархату. Тож священнослужителі УПЦ МП востаннє провели богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Зазначимо, що ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.

Крім того, у зв’язку із цим для ченців та вірян Московського патріархату припинили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.

Раніше ченці Московського патріархату записали відеозвернення, де заявили, що не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки “живуть на цій території багато років”. Намісник монастиря, митрополит Павло сказав, що у нього нібито хочуть забрати громадянство та наклали санкції.

Водночас вже 29 березня стало відомо, що виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій закликав братію переходити до Православної церкви України, зауваживши, що готовий очолити паству. На нову посаду його благословив Блаженнійший Митрополит Епіфаній.