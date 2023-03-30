Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання журналіста підтвердити, що Росія напала на Україну.

Відповідне відео з погрозами митрополита Павла опублікувало видання Telegraf.

Сьогодні, 30 березня, митрополит Павло погрожував журналістам, які зібралися біля Києво-Печерської лаври.

“Я зараз візьму ту палку і поб′ю всі ваші фотоапарати”, – сказав митрополит Павло до журналістів, перешкоджаючи їхній діяльності.

Журналіст запитав, чому Павло погрожує кореспондентам. Натомість той почав виправдовуватися й казати, що, навпаки, йому погрожують.

“Я не погрожую, це ти погрожуєш”, – сказав Павло.

Також журналіст попросив Павла сказати, що Росія напала на Україну, але той промовчав. Своєю чергою прихильники митрополита почали казати журналісту, щоб той не провокував. Один зі священнослужителів накинувся на журналіста і порвав йому дріт для зарядного пристрою.

Нагадаємо, що 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.

Так, настоятель святині Павло Лебідь, більш відомий як “Паша Мерседес”, заявив, що “Бог не простить лідеру держави вигнання московської церкви з Лаври”. Розпочавши своє звернення російською, Лебідь запевнив, що “сльози виселених священнослужителів, не впадуть у землю”, мовляв, “вони впадуть на голову”.

“Кажу вам пане президент і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся”, – попри закінчення строку оренди, представники УПЦ МП навідріз відмовляються залишати територію Лаври без рішення суду.

Також Лебідь слав погрози і Кабінету міністрів і владі загалом. Зокрема священник МП звернувся до глави Мінкульту Олександра Ткаченка, заявивши, що той “одержимий буянням диявольської ненависті”.

Окрім цього, у відеозверненні він спростував інформацію нібито про те, що оформив закордонний паспорт для втечі з країни. Зрештою, додав, що не боїться наслідків за таке звернення.