Митрополит Павло (Лебідь) заявив, що навіть після припинення договору оренди, ченці Української православної церкви Московського патріархату не залишатимуть територію Києво-Печерської лаври.

Про це він повідомив у своєму зверненні на YouTube.

“Нам дали два тижні – до 29 березня – щоби ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати”, – сказав митрополит Павло.

За його словами, багато хто звинувачує УПЦ МП, що вона “здає обитель без бою”. Настоятель закликав вірян прийти та “захищати святиню разом з ними”, назвавши це їхнім обов’язком.

Водночас, говорячи про Православну церкву України, він назвав її “політичною партією”.

“Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми й серця людини”, – додав представник УПЦ.

Нагадаємо, що ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.

Крім того, у зв’язку із цим для ченців та вірян Московського патріархату припинили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.