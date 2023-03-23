Про це він повідомив у своєму зверненні на YouTube.
“Нам дали два тижні – до 29 березня – щоби ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати”, – сказав митрополит Павло.
За його словами, багато хто звинувачує УПЦ МП, що вона “здає обитель без бою”. Настоятель закликав вірян прийти та “захищати святиню разом з ними”, назвавши це їхнім обов’язком.
Водночас, говорячи про Православну церкву України, він назвав її “політичною партією”.
“Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми й серця людини”, – додав представник УПЦ.
Нагадаємо, що ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.
Крім того, у зв’язку із цим для ченців та вірян Московського патріархату припинили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.
- Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, керуючий справами УПЦ МП, та братія, які мають покинути територію святині, записали звернення до президента Володимира Зеленського, Кабміну та народу. Один із представників братії сказав, що молився, аби Зеленський став президентом.
- Вселенський патріарх Варфоломій під час промови на відкритті міжнародної конференції в Абу-Дабі висловився щодо війни Росії в Україні та ідеології “русского міра”. Патріарх згадав про маргіналізацію релігії за часів Радянського Союзу та як її почали використовувати на користь Кремля в роки після падіння СРСР.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.