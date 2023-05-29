Суд ухвалив рішення продовжити до 1 липня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, колишньому наміснику Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю).

Джерело: “Суспільне“.

Судді Солом’янського районного суду Києва вирішили задовольнити клопотання прокурора щодо продовження цілодобового домашнього арешту до 1 липня. Зобов’язання носити браслет теж залишили в силі.

“Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебедя у виправдовуванні збройної агресії та приниженні громадян у зв’язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій встановлено, що підозрюваний може впливати на свідків”, – підкреслив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.

Митрополит Павло розкритикував це клопотання. Він звернувся до прокурора та слідчого СБУ.

“Вам не соромно, що ви пишете? Одному і другому”, – сказав він.

Колишній наставник Києво-Печерської Лаври заперечував зв’язки з Московським патріархатом. Також він висловив обурення через прізвисько “Паша Мерседес”, яке закріпилося за ним у зв’язку з використанням дорогих автівок.

Зазначимо, що з 1 квітня Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь за рішенням Шевченківського районного суду Києва мав провести 60 днів під цілодобовим домашнім арештом. До цього СБУ підтвердила інформацію про те, що колишньому наставнику Києво-Печерської Лаври вручено повідомлення про підозру. Вона стосувалася розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

4 квітня в УПЦ МП заявляли, що чекають на “неупереджене розслідування та справедливий суд”.