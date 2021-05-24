Про це повідомляється на сайті МЗС Білорусі.
Там заявили, що дії білоруської влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам.
“Білоруська сторона завжди відповідально підходила і підходить до їх [правил] дотримання. Це визнається і відповідними регуляторами в авіаційній сфері”, – сказав прессекретар відомства Анатолій Глаз.
Він зазначив, що у даному питанні Білорусь “в змозі гарантувати повну транспарентність і в разі потреби залучити експертів і продемонструвати всі матеріали, щоб виключити інсинуації”.
“На цьому тлі, звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає жодного видимого бажання в ній об’єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції”, – сказав Глаз.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником NEXTA.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.
- Держсекретар при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Євросоюз може розширити санкції проти Білорусі у зв’язку з примусовою посадкою лайнера авіакомпанії Ryanair в Мінську, на борту якого перебував журналіст, засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Також Париж допускає закриття повітряного простору Білорусі.