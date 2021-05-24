Міністерство закордонних справ Білорусі прокоментувало інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair, на борту якого перебував білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич.

Про це повідомляється на сайті МЗС Білорусі.

Там заявили, що дії білоруської влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам.

“Білоруська сторона завжди відповідально підходила і підходить до їх [правил] дотримання. Це визнається і відповідними регуляторами в авіаційній сфері”, – сказав прессекретар відомства Анатолій Глаз.

Він зазначив, що у даному питанні Білорусь “в змозі гарантувати повну транспарентність і в разі потреби залучити експертів і продемонструвати всі матеріали, щоб виключити інсинуації”.

“На цьому тлі, звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає жодного видимого бажання в ній об’єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції”, – сказав Глаз.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.