Міністерство закордонних справ Білорусі висловило свою позицію щодо останніх заяв українського відомства та його голови — міністра Дмитра Кулеби.

Про це речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз повідомив у коментарі російським ЗМІ, пише пресслужба міністерства.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27 серпня заявив, що через сфальшовані вибори та агресивну реакцію Мінська на протести в Білорусі всі контакти з білоруською стороною “на паузі”.

За словами речника МЗС Білорусі, цей крок матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин між країнами, та відповідальність за це матиме нести українська сторона.

“Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану “паузу” — це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її більш старших зовнішньополітичних партнерах”, — заявив він.

При цьому Глаз наголосив, що Білорусь “готова до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна”.

Також представник міністерства заявив, що розділяє раніше висловлену українською стороною тезу щодо невтручання у внутрішні справи Білорусі. Одночасно він засудив заклики України до проведення нових виборів.