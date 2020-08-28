Про це речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз повідомив у коментарі російським ЗМІ, пише пресслужба міністерства.
Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27 серпня заявив, що через сфальшовані вибори та агресивну реакцію Мінська на протести в Білорусі всі контакти з білоруською стороною “на паузі”.
За словами речника МЗС Білорусі, цей крок матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин між країнами, та відповідальність за це матиме нести українська сторона.
“Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану “паузу” — це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її більш старших зовнішньополітичних партнерах”, — заявив він.
При цьому Глаз наголосив, що Білорусь “готова до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна”.
Також представник міністерства заявив, що розділяє раніше висловлену українською стороною тезу щодо невтручання у внутрішні справи Білорусі. Одночасно він засудив заклики України до проведення нових виборів.
“Водночас оцінки взаємодії Білорусі зі своїми союзниками і партнерами по інтеграційних об’єднаннях, настійні заклики до проведення нових президентських виборів розцінюємо саме як спробу втручання у внутрішні справи”, — сказав він.
- Нагадаємо, 10 серпня міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Міністри висловили стурбованість ескалацією ситуації в Білорусі та закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.
- Згодом Україна доєдналася до декларації Європейського Союзу щодо невизанная проведених у Білорусі виборів такими, що відповідають міжнародним стандартам.
- 17 серпня стало відомо, що Міністерство закордонних справ України вперше в історії викликало свого посла в Білорусі до Києва.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський порадив Олександру Лукашенку організувати перевибори президента в країні, аби стабілізувати ситуацію.
- У відповідь МЗС Білорусі порадило Зеленському займатись своїми справами, а не порадами сусідам.