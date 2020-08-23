Міністерство закордонних справ Білорусі грубо відреагувало на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що на місці Олександра Лукашенка він провів би нові вибори в країні.

Про це повідомляє держагенція “БелТА”.

“Знаєте, Україна – братерська для нас країна і український народ – братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни час хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз ми потребуємо не їх”, – сказав він.

При цьому він заявив, що в новітній історії України були політичні експерименти, щодо яких є сумніви в їх правильності та корисності.

“Хоча, якщо подивитися новітню історію України, то, звичайно, досвіду в деяких питаннях їм не позичати. Ось тільки результат цих політичних експериментів вже точно не переконує українців, та й не тільки їх, в їх правильності і корисності. Більш того, на нашу думку, в українського керівництва ще багато років буде багато питань важливіших, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни, ніж роздавати поради сусідам”, – підкреслив офіційний представник білоруського МЗС.

Сьогодні у Мінську також проходить “Марш нової Білорусі” проти режиму чинного президента Олександра Лукашенка. На вулиці вийшли близько 100 тисяч людей.

Минулої неділі на “Марші свободи” зібралося близько 200 тисяч білорусів. Учасники акції зібралися біля стели “Мінськ — місто герой” на проспекті Переможців та заповнили Парк Перемоги, що її оточує, а також прилеглі вулиці. Вони несли два 100-метрові біло-червоно-білі прапори, скандували “Йди!”, “Лукашенка до автозака” та “Віримо, можемо, переможемо”. Такж несли плакати з написами “Чесні вибори, трибунал, свободу політв’язням”, “Лукашенко йди”, “Лукашенко не мій президент” та іншими.