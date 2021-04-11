Голова Міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що бажання України знайти новий майданчик замість Мінська для переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу є "небажанням Києва дотримуватись досягнутих домовленостей".

Про це він сказав під час інтерв’ю програмі “Питання номер один” на телеканалі “Білорусь-1”, його слова наводить пресслужба МЗС республіки.

На питання про те, що Україна хоче відмовитися від білоруської майданчика щодо переговорів з приводу Донбасу, Макей відповів, що це “небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей”.

“Подібного роду вакханалія навколо цієї заяви говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. І ця пропозиція пана [голови української делегації в ТКГ Леоніда] Кравчука для мене є сміховинною: “Ми повинні проводити засідання тристоронньої контактної групи в нейтральній країні, наприклад, в Польщі”. Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза-жарт гідна пера покійного одесита Михайла Жванецького. Більш “нейтральної” країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти”, – сказав Макей.

За його словами, офіційний Мінськ багато разів говорив, що Білорусь “не нав’язувалася в якісь посередники”.

“Ми абсолютно сумлінно виконували ті обов’язки, про які нас попросили: забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи – організаційне, протокольне і технічне. Претензій до нас не було. Були подяки й з української сторони, з боку Росії і з боку ОБСЄ. Є конкретні документи з цього приводу”, – сказав очільник білоруського МЗС.

Макей вважає неважливим, де будуть проходити засідання контактної групи, “головне, – щоб був досягнутий конкретний результат”.

“Не хочуть вони [Україна] працювати далі – будь ласка, нехай шукають інше місце. Йдеться не про це, це все певні хитрощі. Йдеться про те, що всі сторони повинні бути щиро зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні кризи на сході України, а не в спробах обійти в тому числі й мінські домовленості”, – сказав він.