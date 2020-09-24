Про це повідомляється на сайті білоруського відомства.

Там прокоментували невизнання легітимності президентства Олександра Лукашенка низкою європейських країн і окремо згадали Україну.

“Особливе здивування викликає поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень і не припиняють потік заяв нібито зі своїми “просунутими” оцінками чомусь нашої внутрішньополітичної ситуації. Складається відчуття, що саме “навчитися вчити” поки є головним результатом українсько-європейського співробітництва”, – йдеться в повідомленні.

У міністерстві вважають, що уряд України таким чином хоче догодити “модним трендам”.

“При цьому покликані догодити модним трендам заяви звучать від представника Уряду сусідньої держави, яку Білорусь щиро і безкорисливо підтримує, зайнявши абсолютно незалежну і самостійну позицію. Хоча, судячи з усього, голова МЗС України не вважає це важливим для своєї країни. Але ми продовжимо підтримувати братній український народ”, – заявили в МЗС Білорусі.