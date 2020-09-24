Про це повідомляється на сайті білоруського відомства.
Там прокоментували невизнання легітимності президентства Олександра Лукашенка низкою європейських країн і окремо згадали Україну.
“Особливе здивування викликає поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень і не припиняють потік заяв нібито зі своїми “просунутими” оцінками чомусь нашої внутрішньополітичної ситуації. Складається відчуття, що саме “навчитися вчити” поки є головним результатом українсько-європейського співробітництва”, – йдеться в повідомленні.
У міністерстві вважають, що уряд України таким чином хоче догодити “модним трендам”.
“При цьому покликані догодити модним трендам заяви звучать від представника Уряду сусідньої держави, яку Білорусь щиро і безкорисливо підтримує, зайнявши абсолютно незалежну і самостійну позицію. Хоча, судячи з усього, голова МЗС України не вважає це важливим для своєї країни. Але ми продовжимо підтримувати братній український народ”, – заявили в МЗС Білорусі.
- Напередодні в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.
- Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: Німеччина, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. А міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав таємну інавгурацію президента Білорусі Олександра Лукашенка дискредитуючою.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою держави.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.
- Європейський Союз не визнав легітимності Олександра Лукашенка як президента Білорусі і очікує нових демократичних виборів у цій країні.