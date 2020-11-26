Міністерство закордонних справ Білорусі вручило послу України в Мінську Ігорю Кизиму ноту протесту через "антибілоруські акції" під посольством у Києві.

Про це повідомила пресслужба МЗС Білорусі.

“Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв’язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р.” – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що “протиправна діяльність радикальних елементів у будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства та членів їх сімей”.

МЗС Білорусі також очікує реакції української сторони в зв’язку з “провокаціями щодо почесного консульства Республіки Білорусь у Львові”.