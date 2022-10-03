МЗС Чехії радить залишити РФ особам, котрі мають подвійне чесько-російське громадянство

Про це інформує CNN.
Чеська Республіка оновила свої рекомендації щодо подорожей після нещодавнього рішення президента РФ Володимира Путіна призвати до 300 000 резервістів у межах “часткової мобілізації” для війни в Україні.
Громадянам Чехії вже рекомендували уникати необов’язкових поїздок до РФ – ще в лютому, після “вибуху несправедливої війни”.
Міністерство також попередило громадян, що міжнародні дебетові та кредитні картки, випущені в Чехії, більше не можуть використовуватися в РФ.
Минулого тижня посольство Сполучених Штатів Америки також закликало своїх громадян негайно покинути Російську Федерацію через оголошену Путіним мобілізацію. У посольстві зауважили, що громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, необхідно негайно покинути країну, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок.
Окрім цього, Латвія та Румунія рекомендують своїм громадянам, які зараз перебувають на території РФ, негайно виїхати з країни.
Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян залишити територію РФ, рекомендувавши “розглянути можливість виїзду у найкоротший термін”.
- В РФ почали активно видавати повістки представникам інтелігенції з центральних районів та власникам приватного бізнесу. Кремль має намір ліквідувати громадян, які можуть вийти протестувати проти війни.
- Лише за тиждень на територію ЄС в’їхало майже 66 000 громадян РФ, що на понад 30% більше проти показника минулого тижня.
- Естонська прикордонна охорона упіймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарову. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Йому виписали штраф та повернули на батьківщину.
- Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов’язані рятувати всіх громадян РФ від мобілізації. На її думку, світ не зобов’язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.