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МЗС Чехії радить залишити РФ особам, котрі мають подвійне чесько-російське громадянство

Громадянам з подвійним, чесько-російським, громадянством рекомендується залишити РФ, щоб уникнути призову в армію, заявила 3 жовтня речниця МЗС Чехії Ленка До.  

Понеділок, 3 жовтня 2022, 19:59
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Про це інформує CNN.

Чеська Республіка оновила свої рекомендації щодо подорожей після нещодавнього рішення президента РФ Володимира Путіна призвати до 300 000 резервістів у межах “часткової мобілізації” для війни в Україні.

Громадянам Чехії вже рекомендували уникати необов’язкових поїздок до РФ – ще в лютому, після “вибуху несправедливої ​​війни”.

Міністерство також попередило громадян, що міжнародні дебетові та кредитні картки, випущені в Чехії, більше не можуть використовуватися в РФ.

Минулого тижня посольство Сполучених Штатів Америки також закликало своїх громадян негайно покинути Російську Федерацію через оголошену Путіним мобілізацію. У посольстві зауважили, що громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, необхідно негайно покинути країну, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок.

Окрім цього, Латвія та Румунія рекомендують своїм громадянам, які зараз перебувають на території РФ, негайно виїхати з країни.

Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян залишити територію РФ, рекомендувавши “розглянути можливість виїзду у найкоротший термін”.

Теги: заклик до громадян, ізоляція рф, МЗС Чехії, полишити рф

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