Про це повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія ERR посилаючись на заяву голови МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу.

Естонський посадовець наголосив, що громадяни Росії почали масово їздити у країни Європи, перетинаючи кордони Фінляндії, Литви та Латвії.

Однак, на думку Рейнсалу, це не справедливо, що росіяни їдуть влітку до Європи, аби відвідати Лувр, в той час, коли в Україні від російських ракет гинуть діти.

“Це, безумовно, морально неправильно”, – сказав він.

Естонський міністр нагадав, що питання заборони видачі віз росіянам вже обговорювалось у Євросоюзі у березні цього року. Проте у той час подорожі за кордон і так були обмежені через пандемію коронавірусу. Однак зараз росіяни стали частіше їздити до країн Європи.

Тому найближчими тижнями МЗС Естонії підготує пропозиції для ЄС, щодо заборони видачі шенгенських віз росінам.

“Я вже розповів про цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі. Нам потрібно, щоб усі країни були за. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні”, – резюмував Рейнсалу.