В Естонії закликали запровадити проти Росії повне ембарго на енергоносії. У МЗС Естонії вважають, що семи пакетів санкцій було недостатньо для ефективного тиску на РФ.

Про це повідомило ERR.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу додав, що ембарго має охоплювати енергоносії, деякі нові товарні групи та осіб, остаточне відділення російських банків від системи розрахунків SWIFT. Він зазначив, що поки що вони не будуть вдаватися до подробиць пропозицій.

“Ми повинні високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України”, – заявив міністр. Естонія виступає за заборону в’їзду громадян Росії до Євросоюзу. Наразі понад 10 мільйонів громадян РФ мають таке право. Він сподівається, що країни-члени ЄС досягнуть загальноєвропейської угоди за деякими формулюваннями та вважає, що хтось “має зробити перший крок”.

Міністр заявив, що Росія грає на втомі Європи, щоб з’ясувати, чия воля сильніша. Він закликав продемонструвати, що “це помилкова надія”.

“Ми готові допомагати Україні та тиснути на Росію настільки, що остання буде змушена відступити. Важливо виявити рішучість та твердість характеру”, — резюмував Урмас Рейнсалу.