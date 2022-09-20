У Фінляндії запропонували запровадити санкції щодо віз для росіян. Уряд направив листа Європейській комісії, де запропонував застосувати скасування чи визнання недійсними віз, які видали громадянам Росії, та обмежити їхній в’їзд.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Фінляндії.

У листі йдеться, що обмеження запропонували застосувати всім країнам Шенгенської зони. У такому б випадку у систему вносила дані про росіян. Інші країни-члени Шенгенської зони тоді б змогли не допустити потрапляння особи, якій відмовлено в отримані візи, до цих держав.

“Під час зустрічі міністрів закордонних справ 19 вересня Фінляндія запропонувала включити питання туристичних віз до санкцій Європейського Союзу для зміцнення єдності ЄС. Фінляндія вважає, що важливо вживати заходів для досягнення спільної позиції ЄС щодо візових обмежень для громадян РФ”, – зазначено у повідомленні.

Нині заборонили в’їзд росіян до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Обмеження набули чинності 19 вересня. Фінляндію теж закликали застосувати заборону, але країна не долучилася до неї.

Водночас рішення Ради ЄС про зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ набуло чинності 12 вересня. Відтоді росіяни мають триваліший та дорожчий процес отримання віз до країн ЄС.