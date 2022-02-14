Міністерство закордонних справ (МЗС) ініціювало провести український тиждень в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). У такий спосіб планують посилити консультації між країнами-учасницями, знизити військову напругу та рухатися у дипломатичному напрямку із Росією.

Про це повідомив голова відомства Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки 11 лютого. Тоді до Росії звернулися із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності в рамках Віденського документа. Проте Кремль не надав відповіді протягом 48 годин, а тільки поширив лист в ОБСЄ. У ньому не містилося жодної інформації, яку запитувала Україна.

“Натомість, у ньому РФ намагалася висунути безпідставні звинувачення на адресу України”, — заявив речник МЗС.

У ньому не містилося жодної інформації, яку запитувала Україна. Зокрема керівництво Російської Федерації позначила повідомлення як таке, яке не має відношення до процедури Віденського документа. На думку Олега Ніколенка, у такий спосіб Росія намагається уникнути відповіді на питання про військову діяльність навколо кордонів України.

“Саме тому, не отримавши запитуваної інформації, Дмитро Кулеба доручив направити офіційний запит про застосування наступного елементу механізму Віденського документу: проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ Росії”, – сказав Ніколенко.

Речник припустив, що зустріч може відбутися протягом 48 годин, тобто 15 лютого. Під час українського тижня в ОБСЄ відбудуться консультації через військові навчання в Білорусі разом із російськими військовими. Україна планує представити своє бачення можливих ризиків через діяльність двох країн.