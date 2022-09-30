Міністерство закордонних справ Канади закликало своїх громадян, які перебувають у Росії, негайно виїхати з цієї країни.

Про це йдеться у повідомленні канадського МЗС.

У відомстві наголосили. що 21 вересня у Росії оголосили часткову мобілізацію, щоб продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну.

“Відтоді кількість рейсів, яка і так була обмежена, зменшилася. Багато рейсів повністю заброньовані на кілька тижнів наперед. Якщо ви перебуваєте в Росії, вам слід виїхати, поки ще є комерційні засоби”, – повідомили у МЗС Канади.

Громадян Канади також попередили, що у Росії неможливо використовувати кредитні карти, видані у канадських банках, тому це може вплинути на доступність основних послуг.

Також канадців у РФ закликали бути обережними у своїх заявах щодо політичної ситуації.

“Ви можете зіткнутися з тяжкими наслідками, якщо будете обговорювати, ділитися чи публікувати інформацію, пов’язану з російським вторгненням в Україну. Іноземні журналісти та інші працівники ЗМІ в Росії також можуть зіткнутися зі значними ризиками”, – наголосили у міністерстві.

В МЗС додали, що умови перебування в Росії непередбачувані та можуть погіршитись у будь-який момент.