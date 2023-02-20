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МЗС Китаю заявило, що США «не мають права читати лекції» стосовно постачання зброї

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь відхилив заяви США стосовно можливого постачання китайської зброї у Росію для війни проти України. Він наголосив, що США "не мають права читати лекції" щодо цього питання.

Понеділок, 20 лютого 2023, 13:17
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Про це повідомило CNN.

Ван Веньбінь наголосив, що Китай продовжує вимагати миру та сприяти переговорам для врегулювання війни в Україні. За його словами, країна “відіграє конструктивну роль у сприянні деескалації та охолодженню ситуації”.

“Американська сторона, а не китайська, забезпечує постійний потік зброї на поле бою, – сказав Веньбінь. – Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиску США на китайсько-російські відносини”.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою, надаючи російським військам “смертоносну підтримку”. Він обговорив це питання з головним дипломатом Китаю Ван.

За даними видання, США останнім часом спостерігали “тривожні” лінії тенденцій у підтримці Китаєм російської армії. Зокрема є ознаки того, що Пекін хоче “підповзти до лінії” надання військової допомоги Росії, але при цім не бути викритим.

Теги: Ван Веньбінь, Китай, постачання зброї, російсько-українська війна, США, КНР

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