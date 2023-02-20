МЗС Китаю заявило, що США «не мають права читати лекції» стосовно постачання зброї

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь відхилив заяви США стосовно можливого постачання китайської зброї у Росію для війни проти України. Він наголосив, що США "не мають права читати лекції" щодо цього питання.

Про це повідомило CNN.

Ван Веньбінь наголосив, що Китай продовжує вимагати миру та сприяти переговорам для врегулювання війни в Україні. За його словами, країна “відіграє конструктивну роль у сприянні деескалації та охолодженню ситуації”.

“Американська сторона, а не китайська, забезпечує постійний потік зброї на поле бою, – сказав Веньбінь. – Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиску США на китайсько-російські відносини”.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою, надаючи російським військам “смертоносну підтримку”. Він обговорив це питання з головним дипломатом Китаю Ван.

За даними видання, США останнім часом спостерігали “тривожні” лінії тенденцій у підтримці Китаєм російської армії. Зокрема є ознаки того, що Пекін хоче “підповзти до лінії” надання військової допомоги Росії, але при цім не бути викритим.