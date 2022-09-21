Про це інформує CNN.
Глава МЗС Литви пояснив, що росіяни програють, фронт прорвано успішними діями з боку України.
“І це відповідь Путіна: ще більше ескалації”, — зазначив Ландсбергіс CNN у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. “Я вважаю, що це потрібно зустріти, перш за все, спокійно і рішуче. Він очікує, що ми будемо боятися, але ми повинні бути готові”.
У своїй промові вночі Путін погрожував використати “всі наявні засоби”, щоб відповісти Заходу, сказавши: “Я хотів би нагадати їм, що наша країна також має різну подібну зброю, а в деяких випадках і більш сучасну зброю, ніж НАТО. Щоб захистити свій народ і захистити РФ, ми обов’язково будемо використовувати всі засоби”.
Ландсбергіс пояснив, що вважає, що російський лідер блефує.
“Я більше хвилююся про людей, які хвилюються через це, ніж про справжнє брязкання зброєю”, – зауважив він.
За його словами, не дивно, що Путін — агресивний актор, що РФ — агресивна країна. Ландсбергіс переконаний, що Захід не повинен був очікувати від російського диктатора просто обмеженого конфлікту з Україною, обмеженої війни.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що мобілізація президентом РФ Володимиром Путіним сотень тисяч додаткових військових для війни в Україні призведе до ескалації конфлікту, а його погроза застосувати ядерну зброю була “небезпечною та безрозсудною риторикою”.
- Президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні принципи статуту ООН. Президент РФ Володимир Путін знову погрожує світові ядерною зброєю, що є грубим порушенням режиму нерозповсюдження.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав “актом розпачу” оголошення про часткову мобілізацію в РФ та проведення так званих “референдумів” на окупованих РФ територіях України. Виступаючи перед журналістами в Нью-Йорку на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН, Шольц заявив, що РФ “не може виграти цю злочинну війну” і що Володимир Путін “своїми останніми рішеннями лише значно посилив ситуацію”. За словами канцлера, Путін “із самого початку абсолютно недооцінював волю українців до опору”, а також “єдність та рішучість” союзників Києва.
- У спільній заяві прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосили, що обидві погоджуються, що оголошення президента РФ Володимира Путіна про негайну часткову мобілізацію російських громадян є ознакою “слабкості”.
- Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив РФ в сучасному імперіалізмі, який базується на законі джунглів, і закликав нейтральні країни перестати бути співучасниками, зберігаючи мовчання про вторгнення РФ в Україну.