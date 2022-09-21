Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив 21 вересня, що оголошення Володимира Путіна про часткову мобілізацію є "ознакою відчаю", водночас применшив загрозу брязкання ядерною зброєю президента РФ.

Про це інформує CNN.

Глава МЗС Литви пояснив, що росіяни програють, фронт прорвано успішними діями з боку України.

“І це відповідь Путіна: ще більше ескалації”, — зазначив Ландсбергіс CNN у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. “Я вважаю, що це потрібно зустріти, перш за все, спокійно і рішуче. Він очікує, що ми будемо боятися, але ми повинні бути готові”.

У своїй промові вночі Путін погрожував використати “всі наявні засоби”, щоб відповісти Заходу, сказавши: “Я хотів би нагадати їм, що наша країна також має різну подібну зброю, а в деяких випадках і більш сучасну зброю, ніж НАТО. Щоб захистити свій народ і захистити РФ, ми обов’язково будемо використовувати всі засоби”.

Ландсбергіс пояснив, що вважає, що російський лідер блефує.

“Я більше хвилююся про людей, які хвилюються через це, ніж про справжнє брязкання зброєю”, – зауважив він.

За його словами, не дивно, що Путін — агресивний актор, що РФ — агресивна країна. Ландсбергіс переконаний, що Захід не повинен був очікувати від російського диктатора просто обмеженого конфлікту з Україною, обмеженої війни.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що мобілізація президентом РФ Володимиром Путіним сотень тисяч додаткових військових для війни в Україні призведе до ескалації конфлікту, а його погроза застосувати ядерну зброю була “небезпечною та безрозсудною риторикою”.