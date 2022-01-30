Про це заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.
У повідомленні йдеться, що подібний крок від Росії є продовженням примусової інтеграції населення. Кремль обрав момент для цієї акції саме під час напруженої безпекової ситуації. Поки Україна з партнерами докладають зусиль задля її деескалації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним жестам.
“Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал “держпослуги” як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір”, – заявили в МЗС.
Міністерство закликало уряд Росії скасувати рішення, а також припинити подібні гібридні провокації. Насамперед такі кроки ускладнюють дипломатичний процес, зокрема у роботі “нормандського формату” і Тристоронньої контактної групи.
Зазначимо, що доручення Путіна щодо отримання соціальних виплат із російського бюджету громадянами РФ, які живуть на території непідконтрольній Україні, мають розглянути до 1 травня цього року. Раніше голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов наводив дані, що на окупованій території Луганської та Донецької областей видали близько 630 тисяч російських паспортів.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки незалежності України в умовах російської агресії.
- Голова Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський заявив, що російські війська можуть спробувати напасти на Україну з території Білорусі.
- Водночас на тлі можливої російської агресії цього року в Києві розпочалося створення нових сил територіальної оборони. Їх хочуть сформувати в корпус чисельністю до 130 тисяч осіб. Серед резервістів звичайні люди: фрилансери, юристи, програмісти та інші.