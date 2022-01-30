Міністерство закордонних справ України вважає доручення президента Російської Федерації Володимира Путіна черговим порушенням суверенітету. Воно стосувалося соцвиплат через російський портал "держпослуги" жителям тимчасово окупованих територій із паспортом РФ.

Про це заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

У повідомленні йдеться, що подібний крок від Росії є продовженням примусової інтеграції населення. Кремль обрав момент для цієї акції саме під час напруженої безпекової ситуації. Поки Україна з партнерами докладають зусиль задля її деескалації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним жестам.

“Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал “держпослуги” як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір”, – заявили в МЗС.

Міністерство закликало уряд Росії скасувати рішення, а також припинити подібні гібридні провокації. Насамперед такі кроки ускладнюють дипломатичний процес, зокрема у роботі “нормандського формату” і Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, що доручення Путіна щодо отримання соціальних виплат із російського бюджету громадянами РФ, які живуть на території непідконтрольній Україні, мають розглянути до 1 травня цього року. Раніше голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов наводив дані, що на окупованій території Луганської та Донецької областей видали близько 630 тисяч російських паспортів.