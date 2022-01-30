Про це заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

У повідомленні йдеться, що подібний крок від Росії є продовженням примусової інтеграції населення. Кремль обрав момент для цієї акції саме під час напруженої безпекової ситуації. Поки Україна з партнерами докладають зусиль задля її деескалації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним жестам.

“Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал “держпослуги” як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір”, – заявили в МЗС.

Міністерство закликало уряд Росії скасувати рішення, а також припинити подібні гібридні провокації. Насамперед такі кроки ускладнюють дипломатичний процес, зокрема у роботі “нормандського формату” і Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, що доручення Путіна щодо отримання соціальних виплат із російського бюджету громадянами РФ, які живуть на території непідконтрольній Україні, мають розглянути до 1 травня цього року. Раніше голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов наводив дані, що на окупованій території Луганської та Донецької областей видали близько 630 тисяч російських паспортів.