Міністерство закордонних справ України обурила заява президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо участі українців в організації мирних протестів у зв’язку з результатами президентських виборів.

Про це йдеться в заяві МЗС.

“МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв‘язку з результатами президентських виборів. Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі“, – йдеться в заяві.

Наголошується, що цьому немає жодних доказів.

Водночас, докази в участі у терористичній діяльності 28 найманців ПВК “Вагнера“, затриманих у Білорусі, є. І вони були детально викладені у запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінську – щоб злочинці понесли справедливе покарання.

“Натомість “вагнерівці“, з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав“, – додали в МЗС.

Зазначимо, що раніше Лукашенко закликав жителів Білорусі не ходити на акції протесту.

“Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і ваших дітей використовують як гарматне м’ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї “Відкритої Росії” Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни” , – заявив він.

Нагадаємо, що раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська було затримано 32 осіб, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.