Про це йдеться в заяві МЗС.
“МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв‘язку з результатами президентських виборів. Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі“, – йдеться в заяві.
Наголошується, що цьому немає жодних доказів.
Водночас, докази в участі у терористичній діяльності 28 найманців ПВК “Вагнера“, затриманих у Білорусі, є. І вони були детально викладені у запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінську – щоб злочинці понесли справедливе покарання.
“Натомість “вагнерівці“, з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав“, – додали в МЗС.
Зазначимо, що раніше Лукашенко закликав жителів Білорусі не ходити на акції протесту.
“Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і ваших дітей використовують як гарматне м’ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї “Відкритої Росії” Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни” , – заявив він.
Нагадаємо, що раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська було затримано 32 осіб, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.
- У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” було відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
- Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.
- Згодом Офіс генерального прокурора скерував до генеральної прокуратури Білорусі запити щодо видачі 28 затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнера”, серед яких є 9 громадян України.
- Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 найманців приватної військової компанії “Вагнера”, які були затримані на території країни 29 липня.