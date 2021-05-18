МЗС опрацьовує можливість репатріації українців із Сектору Газа через Єгипет

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його даними, повернутися до України хочуть близько 120 українців.

“У зв’язку із безперервними бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян з анклаву. Як і у 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів”, – заявив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що українська сторона продовжує слідкувати за розвитком безпекової ситуації у регіоні.

“Критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав “режим тиші” для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах”, – додав Ніколенко.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.

Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.