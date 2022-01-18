Про це інформує МЗС України в Facebook.

Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії. Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен проведуть переговори 19 січня стосовно:

  • подальшого втілення комплексного пакета стримування РФ та практичної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки;
  • активних дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
  • широкого спектра питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.