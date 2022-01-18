Про це інформує МЗС України в Facebook.
Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії. Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен проведуть переговори 19 січня стосовно:
- подальшого втілення комплексного пакета стримування РФ та практичної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки;
- активних дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
- широкого спектра питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.
- Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях помітили підвищену активність підконтрольних Росії бойовиків. Терористи проводять на полігонах збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.
- Також у Держдепартаменті США пообіцяли незабаром призначити послом в Україну досвідченого кар’єрного дипломата.
- Попри напругу між Заходом та Росією турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну — один з найменш ймовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії.
- Водночас ОБСЄ вивчає ситуацію в окупованій на Донбасі Горлівці. Річ у тім, що вони перевіряють інформація про ймовірний витік аміаку на заводі, який може використати Росія для звинувачення України в застосуванні отруйних хімічних речовин.