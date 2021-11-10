Міністерство закордонних справ осоромилося через інформацію щодо закриття кордонів Бельгії для українських туристів.

Про це повідомляють #Букви.

Вчора Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну офіційно виключили з цього списку.

Після цього на порталі департаменту консульської служби українського МЗС з’явилася інформація, що бельгійський уряд заборонив українцям відвідувати країну з туристичною метою навіть за умови повної вакцинації. Цю ж інформацію підтвердило і Посольство України у Бельгії.

Крім того, на сайті бельгійської федеральної служби у внутрішніх справах також опублікована інформація про закриття кордонів Бельгії для українських туристів.

Проте деякі ЗМІ почали повідомляти, що вакцинованим українцям все ж дозволять в’їзд до Бельгії, як і до більшості держав ЄС.

#Букви намагалися уточнити цю інформацію у речника МЗС Олега Ніколенка, проте він повідомив, що наразі “українське посольство перевіряє цю інформацію із бельгійською стороною”.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ”зрада відміняється” й повідомив, що вакцинованим українським туристам із наявним сертифікатом про повний курс щеплення все-таки можна в’їжджати до Бельгії.

”Раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення щодо подорожей українців до Бельгії. Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Водночас змінилася й інформація на порталі департаменту консульської служби українського МЗС та у Facebook-акаунті Посольства.

Втім, попередня версія сторінки департаменту консульської служби українського МЗС збережена у вебархіві, і можна побачити, що МЗС раніше попереджало про можливість в’їзду до Бельгії лиже з поважних причин, а згодом просто відредагувало публікацію, заявивши що “зрада відміняється”.

У Facebook-акаунті Посольства також відредагували свій допис, проте збереглася історія редагувань, де видно, що Посольство України в Бельгії поінформувало про заборону поїздок для українців з несуттєвими причинами.

Тож, наразі подорожі з України до Королівства Бельгія дозволені незалежно від мети поїздки лише за умови наявності сертифікату, що визнається країнами ЄС та Шенгенської Угоди, про повний курс вакцинації від COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської Комісії.

В ЄС визнані такі вакцини: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Janssen.

У разі відсутності сертифікату про повну вакцинацію, слід мати негативний ПЛР-тест (зроблений не більше ніж за 72 години на момент перетину бельгійського кордону) та сертифікат про “важливість” поїздки, виданий дипломатичною або консульською установою Бельгії.

При цьому необхідно заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF). Її можна заповнювати починаючи за 6 місяців до дати запланованого візиту до Бельгії (навіть за годину до вильоту літака).