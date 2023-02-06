До Міністерства закордонних справ України надійшло 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживали в зоні стихійного лиха в Туреччині. Інформації щодо жертв землетрусу нині не надходило.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

“Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха”, – написав він.

Всю інформацію оперативно передали турецькій стороні. Місця знаходження українців з’ясовують.

Олег Ніколенко запевнив, що дипломати негайно передаватимуть дані рідним після отримання оновленої інформації.

Для отримання допомоги, потрібно звернутися на “гарячу лінію” посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також “гаряча лінія” МЗС України: +380 44 238 15 88.

За словами речника, питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу взяв під особистий контроль глава МЗС України Дмитро Кулеба.