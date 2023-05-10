Сьогодні, 10 травня, у польському МЗС викликали російського посла Сергія Андрєєва через маневри літака РФ над Чорним морем поряд із польським пілотами.

Про це повідомив речник польського МЗС Лукаш Ясіна у Twitter.

Під час зустрічі російському дипломату вручили ноту протесту щодо інциденту російського винищувача з літаком Прикордонної служби Польщі.

“Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом”, — йдеться в повідомленні Ясіни.

Нагадаємо, що 5 травня російський винищувач Су-35 небезпечно маневрував над Чорним морем поблизу літака Let L-410 Turbolet, що належить польським прикордонникам. Це стало причиною втрати контролю над літаком з боку поляків на деякий час.

На тлі цього було тимчасово зупинено свою участь Польщі у спільному патрулюванні Чорного моря (JO MMO Black Sea 2023) під егідою Євросоюзу.

Також Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російський винищувач перехопив польський літак, який виконував обов’язки на кордоні ЄС над Чорним морем. Літак у співпраці з Румунською прикордонною службою виконував звичайне патрулювання під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі.