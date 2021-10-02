Міністерство закордонних справ України обіцяє захист колишньому грузинському президенту, ексгубернатору Одеської області Міхеїлу Саакашвілі, як громадянину України.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба в коментарі телеканалу “Дом”.

Як сповіщало, 1 жовтня Міхеїла Саакашвілі, який останнім часом проживав в Україні, затримали на території Грузії. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те. у чому звинувачують Саакшвілі розповіли #Букви за посиланням.

Очільник МЗС пообіцяв затриманому в Грузії Міхеїлу Саакашвілі підтримку.

Кулеба також анонсував, що представник посольства Грузії сьогодні прибуде до МЗС України.

“Це наш громадянин (Саакашвілі — ред). Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник Посольства Грузії прибуде до Міністерства закордонних справ України на наш виклик. З ним усе це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду”, — наголосив Кулеба.

Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі #Буквам повідомив про візит тимчасово повіреного Грузії в Україні Сандро Топурія.

За його словами, дипломат поінформував про обставини затримання Саакашвілі та інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.

Він також зазначив, що українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеїла Саакашвілі та звернулася із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.

В МЗС також підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.