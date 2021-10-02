Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба в коментарі телеканалу “Дом”.
Як сповіщало, 1 жовтня Міхеїла Саакашвілі, який останнім часом проживав в Україні, затримали на території Грузії. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те. у чому звинувачують Саакшвілі розповіли #Букви за посиланням.
Очільник МЗС пообіцяв затриманому в Грузії Міхеїлу Саакашвілі підтримку.
Кулеба також анонсував, що представник посольства Грузії сьогодні прибуде до МЗС України.
“Це наш громадянин (Саакашвілі — ред). Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник Посольства Грузії прибуде до Міністерства закордонних справ України на наш виклик. З ним усе це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду”, — наголосив Кулеба.
Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі #Буквам повідомив про візит тимчасово повіреного Грузії в Україні Сандро Топурія.
За його словами, дипломат поінформував про обставини затримання Саакашвілі та інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.
Він також зазначив, що українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеїла Саакашвілі та звернулася із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
В МЗС також підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.
- Нагадаємо, з обранням Володимира Зеленського президентом України Міхеїл Саакашвілі повернувся до України. Того ж року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
- В травні 2020 року Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
- Крім цього, він певний час обіймав посаду члена координаційної ради з розв’язання проблемних питань у сфері містобудування. Звільнений з цієї посади указом президента в березні поточного року.