МЗС про інцидент з голими українками в Дубаї: затриманим загрожує штраф та депортація

В Дубаї, ОАЕ, поліція заарештувала групу людей через появу у "непристойному відео, опублікованому в Інтернеті". У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) уточнили, що серед затриманих 12 українок.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Дубайська поліція затримала не одинадцять, як раніше повідомлялося, а дванадцять громадянок України. Сьогодні їх відвідав український консул”, – розповів Ніколенко.

За його словами, консул провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю, в рамках якої обговорив деталі затримання українок.

“Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією”, – додав речник МЗС.

Ніколенко наголосив, що умови утримання українок у слідчому ізоляторі прийнятні. Усі вони забезпечені їжею та необхідним медичним наглядом. За його словами, українське консульство в Дубаї підтримує зв’язок із рідними та тримає цю справу на контролі.

Нагадаємо, що на вихідних в мережі спливли фото та відео, на яких можна побачити понад 10 оголених жінок, що позують на балконі висотної будівлі у курортному районі Дубая. Процес зйомок зафільмувала людина, що знаходилася у сусідньому хмарочосі.

Згодом поліція Дубая повідомила про появу в Мережі “непристойного” відео та проінформувала про арешт людей на ньому зображених.