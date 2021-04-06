МЗС про інцидент з голими українками в Дубаї: затриманим загрожує штраф та депортація

Covid-19 Україна

оновлено 06.04.2021 о 17:01

Всього:

1769164 (+13276)

Хворіють:

371768 (+13276)

Вилікувались:

1362379 (+10240)

Померло:

35017 (+430)

18:34 Marvel показав новий трейлер серіалу «Локі» з Томом Хіддлстоном
18:18 Проєкту підозри Медведчуку немає, слідство збирає матеріали, – Венедіктова
18:06 Шер вибачилася за недоречний твіт про загибель Джорджа Флойда
18:00 Fabergé випустить дорогоцінне яйце в стилі «Гри престолів» за $2,2 млн
17:48 У Києві через порушення карантину закрили приватну школу
17:30 Бійців, які влаштували стрілянину в поїзді «Костянтинівка-Київ», звільнили
17:09 Росія продовжує нарощувати бойові можливості окупаційних військ в ОРДЛО, – розвідка
Ексклюзив
16:55 Частина водіїв маршруток Києва відмовилися виходити на роботу: відома причина
16:36 Два державні порти за 2020 рік отримали десятки мільйонів збитків, – StateWatch
16:31 Кім Кардаш’ян на Великдень прорекламувала нові сланці бренду Каньє Веста
15:56 Принци Гаррі та Вільям «відклали конфлікт» заради скульптури принцеси Діани
15:45 Україна після карантину шукатиме інше місто замість Мінська для переговорів ТКГ щодо Донбасу, – Резніков
15:40 У Нігерії через штурм в’язниці втекли понад 1800 ув’язнених
15:10 Саудівська Аравія дозволить здійснити малий хадж на Рамадан тільки вакцинованим паломникам
15:05 В регуляторі ЄС визнали «очевидний зв'язок» між вакциною AstraZeneca та тромбами
14:55 Зірка «Джентльменів» Генрі Голдінг вперше став батьком
14:44 Кінопремія SAG Awards: найкращі образи зірок із віртуальної «червоної доріжки»
14:25 В оточенні найрідніших: як знаменитості відсвяткували Великдень
14:17 У Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної
14:08 В Ірані 10 чиновникам пред'явили звинувачення через катастрофу літака МАУ
Партнерський матеріал
13:56 Для чого потрібен електрогриль
13:44 «Реал Мадрид» – «Ліверпуль»: Де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Чемпіонів
13:18 Виверження вулкана в Ісландії: з'явилися тріщини з лавою, туристів евакуювали (фото)
13:17 Харві Вайнштейн оскаржить свій вирок за зґвалтування
13:11 Степанов запевняє, що МОЗ планує вакцинувати проти коронавірусу 70% українців до кінця року
13:03 LG офіційно оголосила про закриття виробництва мобільних телефонів
Партнерський матеріал
12:40 Поки карантин: В Києві провели ребрендинг Співочого поля
12:28 Стало відомо, скільки в Україні мільйонерів
Ексклюзив
12:09 Другий день локдауна: як у Києві дотримуються карантину, – фото
12:09 КНДР вперше з 1988 року відмовилася відправляти спортсменів на Олімпійські ігри
11:40 Мінсоцполітики має намір подати до Ради проєкт, яким зменшуються виплати за лікарняний – нардеп

МЗС про інцидент з голими українками в Дубаї: затриманим загрожує штраф та депортація

В Дубаї, ОАЕ, поліція заарештувала групу людей через появу у "непристойному відео, опублікованому в Інтернеті". У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) уточнили, що серед затриманих 12 українок.

Вівторок, 6 квітня 2021, 18:12

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Дубайська поліція затримала не одинадцять, як раніше повідомлялося, а дванадцять громадянок України. Сьогодні їх відвідав український консул”, – розповів Ніколенко.

За його словами, консул провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю, в рамках якої обговорив деталі затримання українок.

“Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією”, – додав речник МЗС.

Ніколенко наголосив, що умови утримання українок у слідчому ізоляторі прийнятні. Усі вони забезпечені їжею та необхідним медичним наглядом. За його словами, українське консульство в Дубаї підтримує зв’язок із рідними та тримає цю справу на контролі.

Нагадаємо, що на вихідних в мережі спливли фото та відео, на яких можна побачити понад 10 оголених жінок, що позують на балконі висотної будівлі у курортному районі Дубая. Процес зйомок зафільмувала людина, що знаходилася у сусідньому хмарочосі.

Згодом поліція Дубая повідомила про появу в Мережі “непристойного” відео та проінформувала про арешт людей на ньому зображених.

  • В січні на автозаправній станції в Братиславі (Словаччина) стався неоднозначний інцидент. Жінка затримала грабіжника АЗС до приїзду поліції за допомогою орального сексу.
Теги: Дубай, МЗС України, порнографія, Дубаи

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook