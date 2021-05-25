У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ноту протесту Білорусі через припинення авіасполучення й порадили дипломатам апелювати до своєї влади.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки – деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії”, – заявив Ніколенко.

Представник МЗС наголосив, що закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком, який має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян.

Він додав, що за прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення.

“Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність “червоних ліній” та непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому, посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу”, – зазначив Ніколенко.

Напередодні стало відомо, що Україна з середи, 26 травня, припиняє авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й затриманням опозиційного журналіста, співзасновника популярного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Білорусь направила ноту протесту Україні через рішення припинити авіасполучення після інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську й затриманням Протасевича.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.