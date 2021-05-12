Міністерство закродонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.

Про це йдеться у заяві МЗС.

“У зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини”, – йдеться у повідомленні.

Громадянам, які вже перебувають на території Ізраїлю та Палестини, слід дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їх представників, а також неухильно виконувати їхні вимоги та інструкції.

У заяві сказано, що з актуальною інформацією щодо безпекової ситуації на території Ізраїлю можна ознайомитися на вебсайті командування внутрішнього фронту Армії оборони Ізраїлю.

Також у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям необхідно звертатися до посольства України в Державі Ізраїль (телефон екстреного зв’язку +972-546-676-782; електронна пошта: [email protected]), дипломатичної установи України в Палестині (телефон екстреного зв’язку: +972-59-969-95-61; електронна пошта: [email protected]) або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за телефоном: +38 044 238-16-57, електронна пошта: [email protected]

В МЗС також нагадали, що залишається чинним рішення уряду Ізраїлю щодо заборони в’їзду на територію країни іноземців, у тому числі громадян України, через карантинні обмещення.