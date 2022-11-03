Міністерство закордонних справ Росії висловило протест посолці Великої Британії Деборі Броннерт у зв’язку з тим, що росіяни вважають: британські сили причетні до удару безпілотників по Чорноморському флоту Росії в Криму.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві МЗС РФ підкреслюється, що такі конфронтаційні дії британців загрожують ескалацією ситуації та можуть призвести до непередбачуваних і небезпечних наслідків.

Амбасадорка Дебора Броннерт прибула до Міністерства закордонних справ невдовзі після 10:30 ранку, коли невеликий гурт скандував антибританські гасла та тримав плакати з написом “Велика Британія є терористичною державою”. Дебора Броннерт покинула відомство приблизно через 30 хвилин.

Прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що посла викликали через суботню атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим.

Крім того, у повідомленні зазначається, що Велика Британія вже деякий час навчає українських військовослужбовців. У заяві МЗС РФ зауважили, що це містило у собі навчання водолазів “навичкам глибоководної диверсії”.

“Також є інформація, що Військово-морські сили Великої Британії передали українській стороні певну кількість підводних апаратів без екіпажу”, – додали у МЗС РФ. Своєю чергою, Велика Британія заперечує здійснення атаки, але не приховує, що допомагала у підготовці та озброєнні Збройних сил України.

У виданні зазначили, що Росія вважає Велику Британію особливо віроломною західною державою, яка, за словами президента Володимира Путіна, планує знищити Росію та розділити її величезні природні ресурси.

Після того, як Росія здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну, Велика Британія разом зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом запровадили одні з найсуворіших в історії санкцій проти РФ та постачали зброю, щоб допомогти Україні.

Крім того, міністерство оборони Росії заявило, що військово-морські сили Великої Британії підірвали газопровід Nord Stream у вересні. Проте Лондон назвав це твердження неправдивим і покликаним відвернути увагу від російських військових невдач в Україні.

Нагадаємо, що 29 жовтня окупаційна влада у тимчасово захопленому Криму повідомила, що вранці відбулась атака дронів в акваторії Севастопольської бухти. Згодом Міноборони РФ прокоментувало атаку на Чорноморський флот у Севастопольській бухті. У відомстві наголосили, що знищили всі БПЛА, які атакували ЧФ та звинуватили Велику Британію у начебто підготовці ЗСУ до цієї атаки.

У Міністерстві оборони РФ зазначили, що Чорноморський флот атакували 9 БПЛА та 7 автономних морських безпілотних апаратів.

“В результаті вжитих оперативних заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищено”, – наголосили у відомстві. Водночас у російському МО заявили, що внаслідок атаки “незначні пошкодження” отримав тральщик “Иван Голубец” та бономережева загорожа у бухті Південна.

У російському Міноборони наголосили, що кораблі, які зазнали атаки, беруть участь в убезпеченні так званого “зернового коридору”, у межах якого з портів України вивозять продовольство. “Підготовка цього терористичного акту та навчання військовослужбовців українського 73-го спеціального центру морських операцій здійснювалась під керівництвом британських спеціалістів, які перебувають у місті Очаків Миколаївської області”, – мовиться у заяві.