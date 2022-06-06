Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости“.
МЗС РФ попередили шеф-кореспондента американської телекомпанії Alhurra TV та його колег стосовно наслідків. Росія пригрозила вжити можливі заходи, якщо до їхніх журналістів не будуть ставитися краще.
“Нам поки дали три місяці. Якщо ставлення до російських ЗМІ у Вашингтоні не зміниться, то, напевно, буде якась відповідь”, – зазначив Ферас Алмардіні.
Під час зустрічі були присутні співробітники московських корпунктів Wall Street Journal, CNN, AP, NPR та інших ЗМІ.
- Нагадаємо, 6 червня в Україні святкують День журналіста, кореспондентів і репортерів. Пам’ятна дата заснована у 1994 році першим президентом нашої держави Леонідом Кравчуком. Саме цього дня у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.
- Колишній менеджер філії “Суспільне. Черкаси” Євген Старинець загинув 30 квітня, захищаючи Попасну, що на Луганщині, від російської окупації.
- 4 травня стало відомо про загибель журналіста, захисника України Олександра Махова. 2022 року з редакції державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” вирушив на фронт, щоб захищати Україну.