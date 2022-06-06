МЗС Росії висунуло ультиматум акредитованим у РФ співробітникам американських ЗМІ. Міністерство зажадало, щоб Вашингтон змінив ставлення до російських журналістів на теренах США.

Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости“.

МЗС РФ попередили шеф-кореспондента американської телекомпанії Alhurra TV та його колег стосовно наслідків. Росія пригрозила вжити можливі заходи, якщо до їхніх журналістів не будуть ставитися краще.

“Нам поки дали три місяці. Якщо ставлення до російських ЗМІ у Вашингтоні не зміниться, то, напевно, буде якась відповідь”, – зазначив Ферас Алмардіні.

Під час зустрічі були присутні співробітники московських корпунктів Wall Street Journal, CNN, AP, NPR та інших ЗМІ.