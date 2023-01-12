Російське міністерство закордонних справ заборонило в'їзд до РФ низці громадян Великої Британії. До списку потрапили британські урядовці, військові та журналісти.

Про це йдеться у пресслужбі МЗС РФ.

Російське відомство заборонило в’їзд до РФ 36 громадянам Сполученого Королівства.

До списку потрапили члени британського уряду, військові та журналісти.

Як зазначили у МЗС РФ, таке рішення було ухвалено “у зв’язку з антиросійським курсом уряду Великої Британії”.

У відомстві наголосили, що британський уряд активно застосовує санкції та веде “пропагандистську діяльність” проти росіян, з метою “дискредитації” та ізоляції” Росії на міжнародному рівні.

“Свідомо відмовившись від творчого та конструктивного діалогу, Лондон продовжує лінію на конфронтацію і разом з Вашингтоном розповсюджує неправдиву інформацію про Росію та розпалює русофобію”, – мовиться у повідомленні пресслужби.

Водночас хто саме з британців потрапив до “стоп-листа” Росії у відомстві не вказали.

“Повинні нагадати, що ворожі дії та агресивна риторика офіційних осіб Великої Британії не залишаться без адекватної відповіді, а підтримка неонацистського київського режиму дорого коштуватиме його західним господарям. Історія вчить, що не всі можуть сприймати очевидні факти” – додали у МЗС РФ.