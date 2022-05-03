Відповідний допис МЗС РФ розмістило у Twitter.
Росія звинуватила Ізраїль у підтримці київського “режиму”, який вони назвали “неонацистським”.
“Ми звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішньої ізраїльської влади на підтримку неонацистського режиму в Києві”, – зауважили у дописі.
❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.
☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX
— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 3, 2022
До цього твіта вони додали есе з 900 слів про те, що, на їхню думку, є доказом антисемітизму в Україні. Також вони розписали “урок” історії про те, що, за їхніми словами, є свідченням співпраці євреїв з нацистами до Голокосту.
Скандал розпочався з того, що в інтерв’ю одному з італійських видань голова МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Адольфа Гітлера з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вони обидва мають єврейську кров, а “як правило, найзатятіші антисеміти – євреї”.
Заява щодо найзатятіших антисемітів – євреїв обурила міністра закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда, про що він написав у Twitter. За його словами, подібне висловлювання – це обурлива заява, яку неможливо пробачити, а також жахлива історична помилка. На його переконання, словам Лаврова щодо єврейської крові та антисемітизму немає пробачення. Тому посла РФ Ізраїлю Анатолія Вікторова викличуть для надання пояснень.
В Офісі президента України відреагували на порівняння президента Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером. Керівник ОПУ Андрій Єрмак назвав вислів очільника російського МЗС Сергія Лаврова неприхованою зневагою до історичної пам‘яті цілих народів.
- Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виголосив, що так звана “спецоперація”, яку РФ проводить в Україні, “йде за планом”.
- Очільник МЗС РФ під час перемовин з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем заявив, що ситуація в Україні стала “каталізатором для великої кількості проблем”.
- Також Сергій Лавров заявив, що російська армія розпочала наступний етап “спецоперації” проти України. Головна мета – нібито “звільнити ОРДЛО”.