Міністерство закордонних справ Росії сьогодні вранці продовжило дипломатичну атаку на Ізраїль. Вони звинуватили країну в підтримці нацизму.

Відповідний допис МЗС РФ розмістило у Twitter.

Росія звинуватила Ізраїль у підтримці київського “режиму”, який вони назвали “неонацистським”.

“Ми звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішньої ізраїльської влади на підтримку неонацистського режиму в Києві”, – зауважили у дописі.

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. ☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 3, 2022

До цього твіта вони додали есе з 900 слів про те, що, на їхню думку, є доказом антисемітизму в Україні. Також вони розписали “урок” історії про те, що, за їхніми словами, є свідченням співпраці євреїв з нацистами до Голокосту.