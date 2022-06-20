У Росії закликали негайно скасувати заборону на транзит вантажів. Міністерство назвало заходи “провокаційними” та розцінюють їх як порушення міжнародно-правових зобов’язань Литви щодо транзиту від 2002 року.

“Главі дипмісії заявлений рішучий протест у зв’язку з введеною Вільнюсом без попереднього повідомлення російської сторони забороною на залізничний транзит великої номенклатури вантажів через територію Литви в Калінінградську область”, – йдеться в повідомленні.

У Росії пригрозили, що вона залишає за собою право на дії щодо “захисту своїх національних інтересів”. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права погрожувати Литві.

“У наслідках свого неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну винна лише Москва. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів”, — наголосив міністр у Twitter.