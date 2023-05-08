МЗС Росії звинуватило США в підриві автомобіля Прилєпіна

Міністерство закордонних справ Росії переконане, що за підривом автомобіля письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна стоїть вище українське керівництво під "покровительством в першу чергу США".

Про це йдется в заяві МЗС Росії.

У відомстві запевнили, що розслідування вибуху авто, в якому був тяжко поранений Прилєпін і загинув його водій, продовжує тривати, проте російському МЗС вже “очевидно”, що організатором замаху став “київський режим на чолі із західними кураторами”.

“Відповідальність за цей та інші терористичні акти лежить не тільки на українській владі, але на їх західних покровителях, в першу чергу на США”, – наголошується в заяві.

Також, як вважають російські дипломати, вже сам факт того, що уряд Вашингтону офіційно не засудив підрив автомобіля з письменником, нібито “є самовикриттям для американської влади”.

ДОВІДКОВО. 6 травня, російські ЗМІ повідомили, що у Нижньому Новгороді була підірвана автівка пропагандиста Захара Прилєпіна, який на момент вибуху перебував в транспорті. Внаслідок цього водій загинув, а письменника-пропагандиста поранено.

За даними “РИА Новости“, російський пропагандист зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Він зупинився перекусити в кафе в Нижньогородській області, а коли знову вирушив, то його автомобіль вибухнув.

“Вибухівка була закладена під капот. Авто вибухнуло близько 10:40 і перекинулося. Воронка під машиною діаметром близько півтора метра і 0,7 метра глибиною. На місці чекають вертоліт”, – йдеться у повідомленні.

Відповідальність за підрив взяв на себе рух “Атеш“, який, за їхніми ж словами, полював за пропагандистом з початку року.

Зазначається, що внаслідок підриву автомобіля Прилєпін отримав струс мозку та зазнав перелому двох ніг. Згодом виявилося, що пропагандист має важку поєднану травму. Відтак, окрім переломів ніг та струсу мозку у нього діагностували: забій легень, мінно-вибухові поранення, численні переломи та забиті місця.

На місці аварії йому надали першу медичну допомогу, а потім гелікоптером транспортували до лікарні.

Уже в медзакладі Прилєпіна прооперували та ввели у медикаментозну кому для стабілізації стану.

7 травня, губернатор Нижньогородської області повідомив, що стан пропагандиста стабілізувався.”Про стан Захара: виведений з медикаментозної коми, у свідомості, за словами лікарів, його стан стабільний, настрій бадьорий”, – написав він у Telegram, додавши, що “все добре”.

Захар Прілєпін — співголова партії “Справедлива Росія – За правду”, письменник та ексдепутат Держдуми. У 2023 році він підписав контракт із Росгвардією та поїхав на тимчасово окуповані території України. Він ще до російської окупації добровольцем організовував так звані “гуманітарні місії”.