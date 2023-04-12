Міністерство закордонних справ Російської Федерації звинуватило Україну в "спробі впливу" на російські супутники зв'язку.

Про це йдеться на сайті відомства.

Як повідомляється, “київський режим за участю фахівців ряду іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв’язку”. Такі дії у пресслужбі МЗС назвали “позамежним порушенням міжнародного права”.

“Російська сторона має право відповісти належним чином. Усі необхідні можливості для цього є”, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у 2022 році американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов до ТОВ “Старлінк” та “Укрпатенту”, вимагаючи достроково припинити дію торговельної марки Starlink. Суд прийняв рішення на користь української компанії.