Про це йдеться на сайті відомства.

Як повідомляється, “київський режим за участю фахівців ряду іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв’язку”. Такі дії у пресслужбі МЗС назвали “позамежним порушенням міжнародного права”.

“Російська сторона має право відповісти належним чином. Усі необхідні можливості для цього є”, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у 2022 році американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов до ТОВ “Старлінк” та “Укрпатенту”, вимагаючи достроково припинити дію торговельної марки Starlink. Суд прийняв рішення на користь української компанії.