Про це йдеться на сайті відомства.
Як повідомляється, “київський режим за участю фахівців ряду іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв’язку”. Такі дії у пресслужбі МЗС назвали “позамежним порушенням міжнародного права”.
“Російська сторона має право відповісти належним чином. Усі необхідні можливості для цього є”, – йдеться в заяві.
Нагадаємо, що у 2022 році американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов до ТОВ “Старлінк” та “Укрпатенту”, вимагаючи достроково припинити дію торговельної марки Starlink. Суд прийняв рішення на користь української компанії.
- Німеччина планує передати Україні нову партію з 10 тисяч Starlink. Термінали мають надійти у лютому.
- У ЗМІ шириться звістка про те, що Ілон Маск нібито особисто відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink до Криму, оскільки генеральний директор SpaceX побоювався, що спроба повернути півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.
- Наприкінці минулого року у Starlink були збої в роботі сервісів в Україні, однак чому це сталось, SpaceX не пояснила.