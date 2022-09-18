Міністерство закордонних справ Румунії виступило проти публічної заяви ексміністра Андрія Марги, що Україна має віддати свої території іншим країнам. МЗС Румунії вважає неприпустимими подібні висловлювання.

Про це повідомили на сайті відомства.

Колишній глава МЗС Румунії Андрій Марга заявив, що Україна нібито “знаходиться в неприродних кордонах”. Він вважає, що їй необхідно “передати свої землі” Угорщини, Румунії, Польщі та Росії, а саме Закарпаття, Буковину, Галичину та Донбас з Кримом. Або, як він заявив, будуть конфлікти.

“Там до демократії ще далеко. Там заборонені партії, телебачення під контролем однієї з них. Є дуже заможні люди, які виїжджають з грошима із країни. Країна, з якої виїжджають з грошима, з усім, не може бути ні демократичною, ні розвиненою”, — заявив він.

На його думку, розв’язувати питання війни мають США, Росія, Німеччина і Китай, а не Румунія.

У МЗС Румунії зазначили, що його заяви “перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії”. Міністерство наголосило, що вважає російським напад актом незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України. Вони додали, що РФ порушує основні принципи міжнародного права, які регулюють відносини між країнами.

Міністерство “категорично відкидає” позицію ексміністра. У МЗС заявили, що позиція Маргі заохочує та пропагує наративи, що поширюються Росією.

Посольство України в Румунії висловило аналогічну думку. Дипломати заявили, що українці борються за свою незалежність і безпеку всієї Європи.

“Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської та демократичної держави Андрій Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Забезпечення повного дотримання цих принципів є основою безпеки і стабільності на континенті”, – заявили дипломати.