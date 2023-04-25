Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом оголосив, що п'ять російських дипломатів висилають з країни.

Про це повідомило SVT Nyheter.

“Їхня діяльність на нашій території була несумісна з їхнім статусом дипломатів”, – заявив Біллстрьом.

Сьогодні до МЗС Швеції було викликано посла Росії Віктора Татаринцева. Йому повідомили рішення країни, що п’ятеро співробітників посольства мають покинути країну.

Російському послу сказали, що діяльність дипломатів його країни несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

Віктор Татаринцев не захотів коментувати цю справу.

“Без коментарів”, – сказав він телеканалу SVT.