Про це повідомило SVT Nyheter.
“Їхня діяльність на нашій території була несумісною з їхнім статусом дипломатів”, – заявив Більстрьом.
Сьогодні до МЗС Швеції викликали посла Росії Віктора Татаринцева. Йому повідомили рішення країни, що п’ятеро співробітників посольства мають покинути країну.
Російському послу сказали, що діяльність дипломатів його країни несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.
Віктор Татаринцев не захотів коментувати цю справу.
“Без коментарів”, – сказав він телеканалу SVT.
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