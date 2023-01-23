Про це повідомив глава угорського МЗС у Facebook.
“Санкції довели, що ведуть Європу в тупик. Економічно, політично та безпечно. Було б величезною помилкою подати черговий пакет санкцій”, — написав він.
Раніше PAP повідомляло, що Брюссель хоче ухвалити новий пакет санкцій до лютого, але Угорщина може гальмувати рішення. Дев’ятий пакет санкцій прийняли у грудні 2022 року, але деякі країни поступилися, аби досягти консенсусу серед 27 членів, хоча виступали за більш жорстку санкційну політику щодо Росії. У результаті деякі держави були не задоволені рішенням.
“Ми будемо тиснути на Кремль санкціями стільки, скільки буде потрібно. Ми поширимо санкції на тих, хто військово підтримує війну Росії, таких як Білорусь та Іран”, — сказала глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, не уточнивши деталей.
Також представник Польщі при ЄС Анджей Садош додав, що робота над новим пакетом санкцій “дійсно прискорилася”.
“Польща в групі країн-однодумців зараз пропонує подальші санкції. Посилення чинних обмежень також є постійним процесом”, — сказав він.
За його словами, причиною прискорення є майбутній саміт Україна-ЄС та наближення річниці повномасштабної війни. Водночас європейські дипломати неохоче відкрито кажуть про деталі нового пакету.
В ЄС вкотре спробують розширити санкції на експорт російських алмазів, оскільки вартість експорту алмазів до російського бюджету оцінюється в 4,5 млрд євро. Ще нові санкції можуть поширюватися на продукцію, яка потенційно може бути використана російськими військовими. Білорусь також планують піддати санкціям. Один з дипломатів сказав, що йдеться про “синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані”.
Проте ухвалення санкцій вимагає одностайності, а сьогодні МЗС Угорщини заявило, що обмеження є помилкою. Деякі дипломати побоюються, що Угорщина може затягнути з ухваленням нових обмежень, як вона це робила у минулому. Раніше угорці заявляли, що не погодяться з деякими прізвищами у санкційних списках.
- 22 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у черговий скандал. Цього разу політик прийшов на футбольний матч між угорською та грецькою збірними у шарфі з зображенням карти “Великої Угорщини”, до складу якої входять частини сусідніх країн – України, Румунії, Хорватії, Австрії, Сербії та Словаччини.