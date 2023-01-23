Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виступив проти ухвалення десятого пакета санкцій проти Росії. Він назвав його величезною помилкою.

Про це повідомив глава угорського МЗС у Facebook.

“Санкції довели, що ведуть Європу в тупик. Економічно, політично та безпечно. Було б величезною помилкою подати черговий пакет санкцій”, — написав він.

Раніше PAP повідомляло, що Брюссель хоче ухвалити новий пакет санкцій до лютого, але Угорщина може гальмувати рішення. Дев’ятий пакет санкцій прийняли у грудні 2022 року, але деякі країни поступилися, аби досягти консенсусу серед 27 членів, хоча виступали за більш жорстку санкційну політику щодо Росії. У результаті деякі держави були не задоволені рішенням.

“Ми будемо тиснути на Кремль санкціями стільки, скільки буде потрібно. Ми поширимо санкції на тих, хто військово підтримує війну Росії, таких як Білорусь та Іран”, — сказала глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, не уточнивши деталей.