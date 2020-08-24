Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський порадив Олександру Лукашенку організувати перевибори президента в країні, аби стабілізувати ситуацію.

МЗС Білорусі порадило Зеленському займатись своїми справами, а не порадами сусідам.

У відповіді українського МЗС зазначається, що Білорусь є країною-сусідом, із якою Україна “завжди прагнула і прагне дружніх відносин”.

“Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад. Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди”, — йдеться у відповіді міністерства.

Вчора у Мінську проходив “Марш нової Білорусі” проти режиму чинного президента Олександра Лукашенка. На вулиці вийшли близько 100 тисяч людей.

Минулої неділі на “Марші свободи” зібралося близько 200 тисяч білорусів. Учасники акції зібралися біля стели “Мінськ — місто герой” на проспекті Переможців та заповнили Парк Перемоги, що її оточує, а також прилеглі вулиці. Вони несли два 100-метрові біло-червоно-білі прапори, скандували “Йди!”, “Лукашенка до автозака” та “Віримо, можемо, переможемо”. Також несли плакати з написами “Чесні вибори, трибунал, свободу політв’язням”, “Лукашенко йди”, “Лукашенко не мій президент” та ін.