У Міністерстві закордонних справ відреагували на звинувачення білоруського глави держави Олександра Лукашенка про начебто втручання України в ситуацію в Білорусі.

Про це повідомили в прес-службі МЗС.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна – серед іноземних держав, які впливають на внутрішню ситуацію в його країні.

У повідомленні сказано, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вичерпно прокоментував таку заяву Лукашенка.

“Він зокрема наголосив, що Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі. У зв’язку з черговим безпідставним обвинуваченням у втручанні у внутрішні справи Білорусі, висловленим О. Лукашенком, закликаємо наших білоруських друзів та партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, аби не потрапити у пастку пропаганди та фейків”, – сказано в заяві.

У МЗС зазначили, що “не варто шукати ворогів там, де їх немає”.