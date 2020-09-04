Про це повідомили в прес-службі МЗС.
Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна – серед іноземних держав, які впливають на внутрішню ситуацію в його країні.
У повідомленні сказано, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вичерпно прокоментував таку заяву Лукашенка.
“Він зокрема наголосив, що Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі. У зв’язку з черговим безпідставним обвинуваченням у втручанні у внутрішні справи Білорусі, висловленим О. Лукашенком, закликаємо наших білоруських друзів та партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, аби не потрапити у пастку пропаганди та фейків”, – сказано в заяві.
У МЗС зазначили, що “не варто шукати ворогів там, де їх немає”.
- У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
- 1 вересня у Мінську студенти вийшли на протести біля своїх університетів на вулиці міста з вимогою щодо звільнення політв’язнів і проведення чесних виборів, їх почали затримувати правоохоронці.