Міністерство закордонних справ РФ заявило про нібито оголошення президентом України Володимиром Зеленським "загальної мобілізації". Українське МЗС спростувало на ці заяви.

Про це повідомляють #Букви.

В понеділок, 19 квітня, нечисленна група нардепів від “Слуги народу” (зокрема, Яська, Яременко, Богуцька, Циба, Аліксійчук тощо) опублікувала заяву, у якій закликала президента Володимира Зеленського:

розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією;

внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону “Про територіальну оборону”;

провести призов резервістів до Збройних Сил України та завчасно розпочати проведення заходів відмобілізування;

звернутися до підписантів Будапештського меморандуму щодо направлення військового контингенту на територію України;

спростити порядок допуску на територію України військових контингентів окремих країн;

звернутися до урядів держав-партнерів по НАТО з рядом пропозицій;

внести в Раду пропозиції щодо відмови від концепції спільного використання з Росією Азовського моря та Керченської протоки;

тощо.

22 квітня речниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала цю заяву нардепів на своєму брифінгу. Вона заявила, що президент України Володимир Зеленський нібито “негайно відгукнувся” на пропозиції нардепів та “оголосив загальну мобілізацію”.

Насправді ж подій, про які каже Захарова, не було. Натомість 21 квітня президент підписав закон про призов резервістів на військову службу без оголошення мобілізації.

Крім того, що ця подія не пов’язана з наведеною вище заявою нардепів, Захарова також неправильно інтерпретувала зміст цього закону.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі #Буквам зазначив, що заяви речниці російського МЗС — черговий приклад дезінформації.

“Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення “загальної мобілізації” в Україні – черговий приклад дезінформації. Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент — йдеться про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці”, — зазначив він.

Водночас речник МЗС України наголосив, що на тлі загострення безпекової ситуації наша країна отримала безпрецедентну підтримку.

“Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України. З самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації, і залишатиметься відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією”, — акцентував Ніколенко.