Міністерство закордонних справ України вперше в історії викликає свого посла в Білорусі до Києва.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

“Я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська”, – сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що минулої п’ятниці офіційний Мінськ передав затриманих “вагнеревців” в Росію, незважаючи на наявність всіх правових і моральних підстав передати їх Україні.

“Цей крок підірвав довіру між нашими країнами і завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі. Якісно нові загрози, як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії і ОДКБ до врегулювання ситуації в Білорусі. Сукупність зазначених фактів і дій, а також розвиток подій в Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри до офіційних результатів виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах”, – пояснив Кулеба.

Він запевнив, що Україна буде жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на здатність забезпечувати права і законні інтереси громадян України на території Білорусі.

“Користуючись нагодою, хочу нагадати, що в зв’язку із загостренням ситуації з безпекою в Білорусі, МЗС України вже рекомендувало утриматися від поїздок в цю країну. Тим, хто вже знаходиться в Білорусі, МЗС радить уникати масових заходів та місць скупчення громадян”, – зазначив глава МЗС України.

У міністерстві пояснили, що виклик посла на консультації до столиці – одна з форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою або недружніми діями іноземної держави, в якій цей посол акредитований.