Новим речником Міністерства закордонних справ України призначений Олег Ніколенко. Він змінив на цій посаді Катерину Зеленко.

Про це повідомляє МЗС у Facebook.

“Прагну зміцнити роботу прес-служби як сучасного інструменту комунікацій української зовнішньої політики. І мені пощастило, що це можна робити разом із класною комунікаційною командою”, – зазначив Ніколенко.

Сам Ніколенко розповів, що у старшій школі захоплювався іноземними мовами, історією та географією. Тому спершу здобув філологічну освіту та став перекладачем англійської та арабської мов, згодом – юристом-міжнародником.

За даними МЗС, Ніколенко у 2008 році став аташе посольства України в Лівії. Після повернення до Києва займався регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

Останні п’ять років працював речником Постійного представництво України при ООН у Нью-Йорку.

Під час роботи в ООН був обраний на посаду віце-голови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.

Його попередниця Катерина Зеленко тепер посол України в Сінгапурі.